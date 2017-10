Hamilton vence no Japão e tem o título cada vez mais perto

Vettel abandonou e precisa de um milagre para anular diferença pontual face ao britânico

Lewis Hamilton, em Merdeces, foi o grande vencedor do GP de Suzuka, no Japão, dando um passo de gigante rumo ao título mundial de Fórmula 1, uma vez que o principal adversário, Sebastien Vettel, em Ferrari, abandonou a corrida ao fim de quatro voltas, devido a problemas mecânicos.

Com a saída de prova do alemão, o piloto britânico dominou a corrida até ao final, ainda que com Verstappen, num Red Bull, sempre no retrovisor, sem dar descanso a Hamilton. A dupla seguiu na frente até ao final, com o Mercedes a cruzar a meta 1.211s à frente do Red Bull. Em terceiro lugar, o outro Red Bull, de Ricciardo, enquanto Bottas, em Merdeces, ficou em quarto lugar.

Com esta vitória, Hamilton abriu para 59 pontos a vantagem sobre Vettel, o que significa que até pode festejar o título já no próximo Grande Prémio, em Austin, nos Estados Unidos. Para isso, o homem da Mercedes precisa de vencer e esperar que o rival da Ferrari não vá além do sexto lugar, isto quando faltam apenas quatro corridas para disputar.