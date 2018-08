Formula E quer Alonso em 2020

Espanhol tornou-se o piloto mais disputado após anúncio da sua saída da Fórmula 1 em 2019

Desde que anunciou a retirada da Fórmula 1 em 2019, Fernando Alonso passou a ser disputado por outros campeonatos. Primeiro, surgiu o interesse da Mclaren em colocá-lo na Indycar, agora é o diretor da Fórmula E a sonhar com ele e a confessá-lo publicamente.

"Gostava muito de o ter. Ele quer ganhar tudo. Ele quer ganhar Le Mans e a Indy, logo perderá a Fórmula E e terá que vir para aqui. Alberto Longo (CEO da Formula E) e eu conhecemos muito bem o Fernando há vários anos. Sentámo-nos na caravana da Renault com o seu pai e o seu manager para ver as corridas. Obviamente, é um piloto com muito talento e seria um privilégio para nós contar com ele", afirmou Alejandro Agag, chefe da Fórmula E, poucos dias depois dos dirigentes da Indycar terem anunciado o interesse da McLaren em disputar as provas dos monolugares americanos com Alonso.

Enquanto isso, Fernando Alonso disputa outras provas fora da Fórmula 1, como as Seis Horas de Silverstone, no passado fim de semana. O piloto espanhol venceu a quarta prova do Mundial de resistência, mas acabou desclassificado por irregularidades técnicas: a placa situada por baixo do carro que serve para controlar a distância do solo excedeu as medidas estipuladas. A Toyota, que tinha ponderado recorrer, acatou a decisão, pedindo desculpa ao piloto.