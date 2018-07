Fórmula 1: Vettel vence mas Hamilton minimiza os danos no Mundial

Hamilton que na primeira volta caiu para a cauda do pelotão, na sequência de um toque com Raikkonen, conseguiu recuperar até ao segundo lugar.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) venceu este domingo um animado Grande Prémio da Grã-Bretanha e reforçou a liderança do Mundial de Fórmula 1, mas teve de partilhar o protagonismo na 10.ª prova do campeonato com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

O campeão mundial em título, que tinha partido da pole position, caiu para a cauda do pelotão na sequência de um toque com o Ferrari do finlandês Kimi Raikkonen pouco após o arranque, mas recuperou até ao segundo lugar, com a ajuda do público britânico e de duas entradas em cena do safety car.

"Foi um arranque fantástico, uma corrida fantástica e, claro, um final demolidor", resumiu Vettel, de 31 anos, que procura sagrar-se pentacampeão mundial - o primeiro na Ferrari -, reeditando os sucessos alcançados em 2010, 2011, 2012 e 2013, na Red Bull.

Vettel, que venceu pela segunda vez no circuito de Silverstone, onde já se tinha imposto em 2009, conquistou o quarto triunfo da temporada (51.º da carreira), aumentando de um para oito pontos a vantagem sobre Hamilton no comando do Mundial de pilotos.

"Peço desculpa por não ter conseguido vencer hoje. Sofremos um duro revés, mas não irei baixar os braços. Não irei baixar os braços", reforçou o piloto da Mercedes, que, tal como Vettel, também conquistou quatro títulos mundiais, em 2008, 2014, 2015 e 2017.

Apesar das contrariedades, o britânico, vencedor da prova caseira por cinco vezes (2008, 2014, 2015, 2016 e 2017), não ficou longe de bater o recorde de triunfos que partilha com o compatriota Jim Clark e o francês Alain Prost, que também conquistaram cinco triunfos na Grã-Bretanha.

Depois da saída de pista logo no início da corrida, Hamilton conseguiu chegar ao terceiro lugar à 19.ª volta, mas, com apenas uma mudança de pneus, teria dificuldade em defender a posição se o safety car não tivesse entrado duas vezes em pista, devido ao despiste do sueco Marcus Ericsson e ao acidente entre o francês Romain Grosjean e o espanhol Carlos Sainz Jr.

Os pilotos da Ferrari foram os mais prejudicados com a intervenção do safety car, em especial Vettel, que superou Hamilton no arranque e parecia lançado para um triunfo fácil, apesar de naquela altura já estar a ser muito pressionado pelo finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).

O alemão optou por efetuar mais uma paragem para substituir os pneus do Ferrari e, mesmo tendo sido ultrapassado por Bottas, beneficiou da estratégia nas voltas finais, recuperando o comando ao finlandês, que foi ainda superado por Hamilton e Raikkonen e terminou no quarto lugar.