Fernando Alonso explica decisão de abandonar Fórmula 1

O piloto espanhol admitiu ainda que a decisão de deixar a categoria rainha do automobilismo já tinha sido tomada há muito tempo.

Fernando Alonso confirmou esta terça-feira o adeus à Fórmula 1, na próxima temporada, num comunicado conjunto com a sua equipa, McLaren.

"Depois de 17 anos fantásticos neste desporto incrível, é o momento de mudar e seguir em frente. Desfrutei cada minuto destas temporadas, não tenho como agradecer a tanta gente para que todas [as temporadas] fossem especiais", começa por afirmar o piloto espanhol.

"Ainda há várias corridas pela frente nesta temporada e irei participar em todas com mais compromisso e paixão do que nunca. Veremos o que traz o futuro, novos desafios ao virar da equina. Estou a ter um dos momentos mais felizes da minha vida, mas preciso de explorar novas aventuras", pode ler-se no comunicado.

Sobre o futuro, Fernando Alonso não mencionou a IndyCar e abriu ainda as portas a um regresso à McLaren: "Quero agradecer a todos na McLaren, o meu coração estará sempre com a equipa. Sei que vão voltar mais fortes e melhores no futuro e esse poderia ser o meu melhor momento para voltar ao campeonato, isso ia-me fazer muito feliz. Tenho uma grande relação com muita gente fantástica na Mclaren e eles deram-me a oportunidade de expandir os meus horizontes noutras categorias, sinto-me um piloto mais completo".

"Já tomei a decisão há meses e era firme. De qualquer forma, agradeço ao Chase Carey e Liberty Media pelos seus esforços para me fazerem mudar de ideias. Agradeço também aos meus companheiros, antigas equipas, rivais, companheiros, colegas, jornalistas e todos os que trabalharam na minha carreira de Fórmula 1. E especialmente a todos os meus fãs. Tenho a certeza que os nossos caminhos se voltarão a cruzar", finalizou.