"É um resultado que me deixa satisfeito para lutar pela vitória"

Miguel Oliveira mostrou-se satisfeito pelo segundo lugar alcançado na Qualificação.

Miguel Oliveira (KTM), líder do campeonato de Moto2, vai arrancar no domingo da segunda posição no Grande Prémio da Áustria, no circuito de Spielberg e admitiu que este é um resultado que o deixa satisfeito para a corrida de domingo.

"Senti-me bem em toda a qualificação. Havia muito grip na pista e só no final consegui fazer uma volta limpa e entrar nos lugares da frente. É um resultado que me deixa satisfeito e relaxado para amanhã (domingo), na corrida, poder lutar pela vitória", afirmou o português.

Da pole position vai partir Bagnaia, o principal perseguidor do piloto português no campeonato, estando no segundo lugar, a dois pontos de Miguel Oliveira.