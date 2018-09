Dovizioso vence em São Marino, Márquez reforça liderança

Piloto italiano venceu a prova realizada no circuito de Misano, com o espanhol a ganhar vantagem na frente do Mundial.

O piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) regressou este domingo às vitórias no MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de São Marino, subindo ao segundo lugar do campeonato, com 154 pontos, a 67 do espanhol Marc Márquez (Honda).

O piloto da Ducati conseguiu, assim, selar o pleno de vitórias a Itália, pois Lorenzo dalla Porta (Leopard Honda) venceu em Moto3 e Francesco Bagnaia (Sky VR46 Kalex) em Moto2.

Dovizioso, que partiu da segunda posição, roubou a liderança ao seu companheiro de equipa, o espanhol Jorge Lorenzo (Ducati), para vencer destacado com 2,822 segundos sobre o espanhol Marc Márquez, que travou uma intensa batalha pelo segundo lugar com Lorenzo, que caiu na penúltima volta quando rodava à frente do compatriota da Honda.

Cal Crutchlow (Honda) fechou os lugares do pódio, a 7,269 segundos de Dovizioso, que volta ao primeiro lugar depois da vitória na prova de abertura, no Catar.

Com estes resultados, Marc Márquez é, agora, um líder mais folgado, com 221 pontos, pois Valentino Rossi não foi além da sétima posição e caiu para terceiro do Mundial, com 150. Dovizioso subiu ao segundo posto, com 154.