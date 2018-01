Carlos Sousa e um Dakar com os treinadores dos três grandes: "Ia adorar vê-los com a pá na mão"

O atual 25.º classificado do Dakar'18 falou sobre também André Villas-Boas: "Teve azar"

Carlos Sousa, atual 25.º classificado do Dakar, afirmou em declarações à assessoria de imprensa que André Villas-Boas não teve sorte com o ano em que escolheu participar na competição. "O André só teve o azar de se estrear com um Dakar com este figurino. Não há amador que resista a um Dakar como o deste ano", respondeu quando confrontado com a questão se o técnico seria melhor treinador do que piloto.

Carlos Sousa referiu ainda que gostaria de ver Sérgio Conceição, Jorge Jesus e Rui Vitória ao volante de um carro no deserto. "Ia ser um "prato". Ia adorar vê-los com a pá na mão no meio do deserto. E para a prova ia ser fantástico, pois ia ser ainda mais mediática", explicou, admitindo depois que nunca se atreveria a ser navegador de algum deles, a exemplo do que está a fazer Rúben Faria com Villas-Boas. "Completamente impossível! Sou a pessoa mais medrosa a andar ao lado", atirou.