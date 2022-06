Instituto Superior Técnico apresenta inovador carro de competição

Trata-se do FST11, o primeiro veículo com capacidades autónomas e não autónomas.

A equipa Formula Student Lisboa do Instituto Superior Técnico (IST) apresentou, esta quinta-feira, o FST11, o seu novo carro de competição.

Desenvolvida ao longo de um ano, a progressista viatura atinge uma velocidade máxima de 130 km/h, apresentando quatro motores elétricos AC com diferencial eletrónico. O FST11 tem ainda a bateria composta por células de LiCoO2 (lítio-cobalto) e capacidade total de 7,6 kWh, protegida por uma caixa feita em materiais compósitos, sendo, desta forma, o oitavo protótipo elétrico e o segundo com capacidades autónomas da equipa.

O veículo reunirá as altas performances dos seus antecessores, enquanto integra a condução autónoma, introduzida no projeto em 2020 com o FST10d e, de acordo com Pedro Oliveira, team leader da Formula Student Lisboa, este novo modelo será "um dos maiores desafios que o projeto já enfrentou".

Ainda segundo o líder da equipa, "o principal objetivo foi atingir a comunhão perfeita entre os dois modos de condução, de forma que seja possível extrair a performance máxima do protótipo a todo o momento".

O FST11 irá representar o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa no Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, de 23 a 28 de julho, na Formula Student Germany (a maior competição do mundo), no Hockenheimring, de 15 a 21 de agosto, e na Formula Student Spain, no Circuito de Castellolí, de 29 de agosto a 4 de setembro.

A Formula Student Lisboa foi criada em 2001, com o desenvolvimento do primeiro protótipo. Neste momento, é constituída por 54 alunos de seis cursos diferentes e conta com 11 modelos construídos. Depois de 11 anos com o apoio oficial da Novabase, o atual projeto conta com a Celfocus, empresa do Grupo Novabase, como patrocinadora principal