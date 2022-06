Insólito nas 24 Horas de Le Mans: piloto proibido de participar após vários acidentes

A direção da corrida não mudou de opinião e por isso Philippe Cimadomo será substituído na equipa TDS por Nick De Vries

Os comissários de corrida das 24 Horas de Le Mans, mítica prova de resistência, tomaram a decisão após os treinos: Philippe Cimadomo está proibido de participar "para sua segurança e dos outros pilotos".

Uma decisão radical e que é explicada pelo desastroso desempenho de Cimadono, de 62 anos, nos treinos de quarta e quinta-feira, durante as quais protagonizou diversos acidentes. "Provocou um acidente nos treinos livres 1 e quase provocava outro à entrada das boxes na mesma sessão. Além disso perdeu o controlo do carro nos treinos livres, sofrendo um violento despiste", pode ler-se no relatório dos comissários que sustentam a pesada decisão.

O piloto ainda teve direito a defender-se, alegando que tem "folha limpa", no que se refere a acidentes, no campeonato European Le Mans Series - também na categoria LMP2 -, e explicando com "lapsos momentâneos" o sucedidos nos treinos livres.

Certo é que a direção da corrida não mudou de opinião e por isso Philippe Cimadomo será substituído na equipa TDS por Nick De Vries, atual campeão do Mundo de Fórmula E. De Vries, já com três participações em Le Mans, terá de cumprir um mínimo de três voltas no warm up para ser autorizado a alinhar na corrida que começa sábado.