Insólito: Espargaró perde lugar no pódio ao achar que GP Catalunha já tinha acabado

Aleix Espargaró (Aprilia) seguia em segundo lugar da nona corrida do Mundial quando, a restar uma volta para o fim, reduziu drasticamente a velocidade por pensar que tinha terminado, começando até a celebrar a posição, para desespero do chefe de equipa, e caiu para o quinto posto, dado que os perseguidores mantiveram, claro, o pé no acelerador. Veja o momento inusitado do piloto espanhol, que ficou inconsolável.

Erro inacreditável de Aleix Espargaró



O piloto espanhol pensou que a corrida já tinha terminado, mas ainda faltava mais uma volta e perdeu assim o lugar no pódio.#sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #Motorcycle #Racing #Motosport #CatalanGP #Espargaro pic.twitter.com/3aiuBKfQyW - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 5, 2022