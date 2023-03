Início de temporada sorri para o espanhol Fernando Alonso

Piloto da Aston Martin fechou o primeiro dia da temporada com um duplo pódio.

A Fórmula 1 regressou esta sexta-feira no Grande Prémio do Barém. Com os habituais treinos livres a decorrer foi o espanhol Fernando Alonso quem voou, somando um duplo pódio [segundo no primeiro treino e primeiro no treino 2].

O piloto da Aston Martin foi à pista 25 vezes e registou um tempo estabelecido no 1:30.907, mais 0.169 que o atual campeão do mundo, Max Verstappen.

Questionado sobre a competitividade que a equipa terá na temporada, Alonso explicou: "Vamos ver o que acontece nas primeiras corridas. De momento, foram boas sessões de teste, mas não sei." Acrescentou ainda: "Acho que é uma questão de tempo até que a Aston Martin comece a desafiar as equipes de ponta. Como já disse, estamos num processo interessante, com um carro completamente novo e um departamento técnico diferente. Estamos a aprender muita coisa."

No dia de amanhã decorrerá o terceiro teste e a principal qualificação para a corrida, que está marcada para as 15h00 no próximo domingo.