Não foi o início que Miguel Oliveira esperava. No Grande Prémio do Catar, a primeira prova do Mundial de Moto GP em 2022, o piloto português caiu quando faltavam 23 voltas para o fim e teve de abandonar a corrida.

O Falcão almadense iniciou a prova no 14.º lugar e chegou a estar em 11.º, antes da queda.