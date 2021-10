Incrível corrida: Verstappen bate Hamilton nos Estados Unidos

Final de corrida sensacional nos Estados Unidos

Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio dos Estados Unidos, acabando com Lewis Hamilton (Mercedes) colado à traseira. O inglês obteve a melhor volta.

Verstappen bateu Hamilton por 1,333 segundos, com o mexicano Sérgio Perez (Red Bull) em terceiro, a 42,223 segundos. O segundo pódio consecutivo para os dois pilotos da Red Bull.

Com estes resultados, Verstappen aumentou a vantagem no campeonato de seis para 12 pontos sobre Hamilton, que somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida, quando faltam ainda cinco provas para o final do campeonato.

"Perdemos na partida e tivemos de tentar outra tática. As últimas voltas foram muito engraçadas", disse Verstappen no final da corrida no Texas.