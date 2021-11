Incidente entre Hamilton e Verstappen no GP Brasil não vai ser revisto pela FIA

A Mercedes considerou que Hamilton foi "empurrado" para fora da pista por Verstappen quando o britânico tentava a ultrapassagem na curva 4 do GP Brasil.

Os comissários da Federação Internacional do Automóvel (FIA) negaram o pedido da Mercedes para a revisão do incidente ocorrido entre Lewis Hamilton e Max Verstappen (Red Bull) na curva 4 do circuito de Interlagos, no Grande Prémio do Brasil, na Fórmula 1.

De acordo com o organismo, as evidências apresentadas pela Mercedes - imagens onboard do monolugar do carro do piloto dos Países Baixos - não são significativas, a ponto de haver uma revisão do incidente.

Recorde-se que o piloto britânico da Mercedes venceu o GP Brasil, disputado no domingo, à frente de Verstappen.