Incidente com Gasly motiva muitas críticas: "Perdemos uma vida nesta situação"

Piloto da Alpha Tauri "deu de caras" com um trator na pista do GP do Japão de Fórmula 1.

Pierre Gasly teve este domingo um susto "daqueles", ao "dar de caras" com um trator na pista do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, tendo ficado furioso. O incidente motivou várias críticas e foram vários os que se fizeram "ouvir" nas redes sociais.

"Penso que precisamos de discutir o facto de um trator ter estado na pista. Vamos ser diretos: isto NÃO pode acontecer, rapazes", escreveu Alex Wurz, presidente da Associação de Pilotos, no Twitter.

Lando Norris também fez questão de comentar o sucedido, lembrando a morte de Jules Bianchi, também no GP do Japão, em 2014.

"Como é que isto aconteceu!? Perdemos uma vida nesta situação há uns anos. Arriscamos as nossas vidas, especialmente em condições como estas. Queremos correr. Mas isto... Inaceitável", publicou, também no Twitter.

"Sem respeito pela vida do piloto, sem respeito pela memória de Jules [Bianchi]. Incrível", escreveu Philipe Bianchi, pai de Jules Bianchi, no Instagram.

"Como podemos deixar claro que nunca queremos ver um trator na pista? Perdemos Jules [Bianchi] por causa desse erro. O que aconteceu hoje é totalmente inaceitável! Espero que esta seja a última vez que vejo um trator na pista", pode ler-se no Twitter de Sergio Pérez.