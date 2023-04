Hyundai Portugal substitui Craig Breen: "Sei que ele me diria para aceitar"

Piloto irlandês Kris Meeke foi o escolhido para substituir o falecido Craig Breen.

O piloto irlandês Kris Meeke foi o escolhido pela Hyundai Portugal para substituir Craig Breen, que morreu em 13 de abril, com o carro da marca coreana no Campeonato de Portugal de Ralis.

"Depois de muita ponderação, a Hyundai Portugal decidiu convidar Kris Meeke, um amigo de longa data de Craig, a tomar o seu lugar no Team Hyundai Portugal no CPR. Kris Meeke, piloto com histórico no WRC e mundialmente reconhecido, vem para o Team Hyundai Portugal para dar continuidade ao legado do Craig", lê-se no comunicado da equipa, hoje divulgado.

Craig Breen tinha sido contratado para disputar o Campeonato de Portugal em 2023 com a Hyundai Portugal, mas faleceu no passado dia 13, num acidente quando efetuava um teste de preparação do Rali da Croácia, quarta prova do Campeonato do Mundo.

"Foi uma decisão muito difícil, mas sentimos que devíamos avançar pelo Craig. A paixão que tinha pelos ralis, a alegria, e a boa energia que ele trouxe ao nosso campeonato devem continuar a ser lembrados. Com este sentimento, e após consultar a família do Craig, que apoiou a decisão e a escolha, dirigimos o convite ao Kris. Para nós, esta é a melhor forma de prestar tributo ao Craig, um piloto que muito rapidamente nos conquistou a todos", explicou Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal.

O piloto irlandês, que em 2016 venceu o Rali de Portugal aos comandos de um Citroën DS3, revela que demorou a aceitar o convite para disputar o resto do campeonato português. "Quando o convite surgiu, estava um pouco cético. Tudo parecia demasiado cedo após a perda de um amigo íntimo. A minha decisão não foi tomada de ânimo leve. Primeiro, aceitei porque era o meu desejo de voltar a competir, mas também pensei no que o Craig me diria, e sei que ele me diria para aceitar. É assim que o vou homenagear. Vou continuar a competir como ele sempre o fez, a ganhar e a aproveitar", sublinhou Kris Meeke .

O irlandês junta-se, assim, a Ricardo Teodósio na equipa da Hyundai Portugal, estreando-se no Rali Terras D"Aboboreira, em Amarante, terceira prova do CPR.

Meeke soma cinco vitórias no Campeonato do Mundo (WRC), tendo vencido na Argentina (2015), Portugal (2016), Finlândia (2016), México (2017) e Catalunha (2017).

O Rali Terras D"Aboboreira tem 94 inscritos de 12 nacionalidades diferentes. Entre eles estão quatro pilotos que habitualmente competem no WRC2: Alejandro Cachon (Citroen C3 Rally2), Norbert Herczig (Skoda Fabia Rally2 Evo), Marco Bulacia (Skoda Fabia R5) e Rakan Al Rashed (Skoda Fabia R5 Rally2).