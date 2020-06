Hyundai Portugal já não vai correr o Europeu de ralis

Sobreposição de datas adiou a aposta inédita com Bruno Magalhães, que voltou a testar o i20 R5

Depois da paragem forçada pela pandemia mundial, o Team Hyundai Portugal voltou esta terça-feira aos testes para preparar as restantes provas da época, anunciando ainda que já não irá correr o Europeu de ralis, por ter datas coincidentes com a do Campeonato de Portugal (CPR).

Bruno Magalhães, acompanhado pelo navegador Carlos Magalhães, esteve na zona Norte e elogiou o comportamento do Hyundai i20 R5. "Confesso que estava com bastantes saudades de o pilotar", referiu o tricampeão nacional e vice-campeão da Europa. "Foi uma paragem longa, mas as sensações foram logo positivas, penso que fizemos um bom trabalho de afinação do i20. É muito bom estar de volta", concluiu Bruno Magalhães, que subiu ao pódio no arranque do CPR, em Fafe e Felgueiras.

Com a reformulação dos calendários nacionais e internacionais, a Hyundai Portugal viu-se confrontada com a sobreposição de datas entre provas do CPR e do Campeonato da Europa de Ralis, optando por abdicar do ERC para se concentrar no seu grande objetivo para 2020: reconquistar o título nacional.

"Infelizmente, no contexto atual e com a sobreposição de calendários, tivemos que fazer uma opção. O Rali Alto Tâmega, por exemplo, coincide com uma prova do Europeu, tornando inviável o nosso plano inicial. Como sempre dissemos, o nosso principal compromisso é para com o Campeonato Nacional e, portanto, decidimos concentrar todos os nossos esforços no CPR", afirmou Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal. "Vamos todos voltar ao trabalho com a máxima motivação e empenho, para voltarmos a conquistar o título do CPR", concluiu.