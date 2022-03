Hyundai Portugal aposta em dois campeões para o nacional de ralis em 2022

Calendário inclui ainda os ralis dos Açores (25/27 março), Terras d"Aboboreira (15/16 abril), Vodafone Rali de Portugal (19 a 21 de maio), Castelo Branco (10 a 12 de junho), Rali da Madeira (04 a 06 de agosto) e Rali da Água - Alto Tâmega, dias nove e 10 de setembro

O Team Hyundai Portugal apresentou, em Baltar, o projeto para a época 2022 no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), no qual conta com o tricampeão Bruno Magalhães e com o "reforço" Ricardo Teodósio, campeão em título.

Desde a criação, em 2018, que a equipa sempre assumiu objetivos de vitória e este ano não foge à regra, segundo frisou Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal.

"Quando lançámos o Team Hyundai Portugal, entrámos para vencer e, além de trazermos uma nova energia para a modalidade, conseguimos excelentes resultados desportivos logo no primeiro ano", lembrando o título então conquistado por Armindo Araújo, o primeiro piloto a ser pentacampeão em Portugal.

O carro para este ano é o Hyundai i20 N Rally2, que teve uma primeira vitória na última prova de 2021, o Rali de Mortágua, pelas mãos de Bruno Magalhães, piloto que vai para a sua quarta época na equipa e com vontade em voltar a sentir a emoção da conquista do título, que conquistou por três vezes, mas há mais de uma década: 2007, 2008 e 2009. Agora, o objetivo é "dar o melhor e voltar a ser campeão", frisou o piloto, assumindo "essa responsabilidade" numa época que espera ser "muito competitiva, emocionante e desafiante".

Bruno Magalhães, navegado por Carlos Magalhães, alinha numa equipa que conta com a dupla campeã nacional Ricardo Teodósio/José Teixeira, que parte com o objetivo de ser bicampeã.

"Sinto-me muito motivado por correr com as cores da equipa oficial de ralis da Hyundai Portugal e estou muito confiante na performance do carro. Estamos cheios de vontade de revalidar o título e ansiosos pelo arranque do CPR, já a pensar em ser os mais rápidos no rali Serras de Fafe", referiu o piloto algarvio, acrescentando que se adaptou rapidamente ao novo carro, que considerou "espetacular", depois de ter conduzido um Skoda Fabia R5 nos últimos anos.

Com dois campeões na equipa, Sérgio Ribeiro assume que o objetivo "é ganhar", sem estratégias pré-definidas.

"Estamos nos ralis pelos ralis, para dar espetáculo e para ganhar. Estamos numa equipa e cultivamos esse espírito. Temos uma gestão desportiva e uma logística que é partilhada, mas cada piloto tem a sua estrutura, o seu staff próprio de apoio ao carro, mas sabem que a missão que têm connosco é ganhar", frisou.

O Campeonato de Portugal de Ralis conta este ano com um total de oito provas, com a primeira agendada para Fafe/Felgueiras, em piso de terra, nos dias 11 e 12 de março, e a última no fim de semana de 07 e 08 de outubro, o Rali Vidreiro.

O calendário inclui ainda os ralis dos Açores (25/27 março), Terras d"Aboboreira (15/16 abril), Vodafone Rali de Portugal (19 a 21 de maio), Castelo Branco (10 a 12 de junho), Rali da Madeira (04 a 06 de agosto) e Rali da Água - Alto Tâmega, dias nove e 10 de setembro.