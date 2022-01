Hyundai mostra carro para 2022 no pincípio de uma nova era no WRC

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Marca coreana foi a primeira a apresentar-se

A Hyundai Motorsport apresentou esta segunda-feira o carro com que vai disputar o Mundial de ralis (WRC) em 2022, ano que marca o início de uma nova era no campeonato com motores híbridos.

A marca coreana com sede na Alemanha foi a primeira marca a revelar o seu modelo. O novo i20 N vai ser conduzido por Ott Tanak e Thierry Neuville ao longo da época. Oliver Solberg e Dani Sordo vão dividir o terceiro carro ao longo da temporada, composta por 13 provas.

Em 2021, a Hyundai foi segunda no Mundial de construtores, com 462 pontos, a 58 da campeã Toyota. O Mundial deste ano arranca a 20 deste mês em Monte Carlo.