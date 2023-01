Hyundai apresentou Craig Breen como candidato ao título Nacional de Ralis

Será a primeira vez que um piloto do WRC tentará ser campeão português

O Team Hyundai Portugal apresentou hoje o irlandês Craig Breen como um dos seus pilotos para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que se iniciará a 10 de março, com o Rali Serras de Fafe. Sendo um piloto oficial da Hyundai Motorsport, Breen fará ao mesmo tempo parte do Mundial, conforme O JOGO havia adiantado.

"Estou muito entusiasmado com este projeto, vai ser muito desafiante competir em simultâneo nos dois campeonatos, e sinto-me muito motivado por correr em Portugal com o Team Hyundai Portugal. Vou arrancar a época do WRC na Suécia, mas já não vejo a hora de estar em Fafe convosco", referiu Craig Breen no comunicado da equipa.

Criado em 2018, o Team Hyundai Portugal conquistou o título nesse ano, com Armindo Araújo, mas desde então foi sempre batida pelo Skoda, duas vezes pelo piloto de Santo Tirso, que entretanto trocou de equipa, e outras duas por Ricardo Teodósio, que desde a época passada passou a correr pela Hyundai.

Para a época de 2023, que terá oito provas, o Team Hyundai Portugal fará uma aposta inédita. Nunca um estrangeiro ganhou o Nacional de ralis e será também a primeira vez que um piloto do WRC irá competir a tempo inteiro no nosso país. O outro i20 N Rally2 será para Ricardo Teodósio, vindo Breen ocupar o lugar de Bruno Magalhães.

"O nosso objetivo sempre foi trazer mais emoção e inovação a este desporto tão popular, com um projeto diferenciador no panorama nacional. Estamos muito entusiasmados por trazer um piloto do WRC para o CPR, temos a certeza que será em benefício da modalidade, atraindo mais público e aumentando a visibilidade do nosso campeonato, de todos os pilotos envolvidos e respetivos patrocinadores. Gostaria de agradecer a colaboração da Hyundai Motorsport que desde o início apoiou a ideia e o projeto", explicou Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, dizendo ser "um orgulho contar com grandes nomes nesta equipa".