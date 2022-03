Hülkenberg substitui Vettel no GP da Arábia Saudita

No domingo, Hülkenberg substituiu Vettel no GP do Bahrain, tendo terminado no 17.º lugar.

O piloto alemão Nico Hülkenberg vai voltar a substituir no Mundial de Fórmula 1 o compatriota Sebastian Vettel, que teve um teste positivo ao coronavírus, desta vez no Grande Prémio da Arábia Saudita, anunciou esta sexta-feira a Aston Martin.

Em publicação na rede social Twitter, a escuderia disse esperar que Sebastian Vettel "esteja em condições de competir no Grande Prémio da Austrália", terceira prova do campeonato de 2022, que se realiza em 10 de abril, em Melbourne.

No domingo, Hülkenberg substituiu Vettel no GP do Bahrain, tendo terminado no 17.º lugar, competindo na categoria rainha do desporto automóvel pela primeira vez desde outubro de 2020, quando ocupou o lugar do canadiano Lance Stroll, pelo mesmo motivo, no GP de Eifel, na Alemanha.

A Aston Martin anunciou na quinta-feira passada, um dia antes dos treinos livres no Bahrain, que Vettel, tetracampeão mundial de F1 (2010, 2011, 2012 e 2013), tinha tido um teste com resultado positivo ao coronavírus e seria substituído por Hülkenberg, de 34 anos.