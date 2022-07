Huff vence segunda corrida de WTCR em Vila Real, Monteiro desiste após acidente

Tiago Monteiro caiu para a 17.ª e última posição da classificação de pilotos com 17 pontos.

Tiago Monteiro (Honda) desistiu na segunda corrida desta quinta ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) integrada na 51.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, vencida pelo britânico Robert Huff (Cupra).

Tiago Monteiro seguia na 13.ª posição quando o argentino Esteban Guerrieri (Honda) entrou em despiste e ficou atravessado à frente do piloto portuense, que não conseguiu evitar a colisão, ainda na primeira volta.

Os danos no Honda Civic de Monteiro impediram o português de continuar em prova, depois de ter sido 11.º classificado na primeira corrida.

A segunda corrida da quinta jornada do WTCR acabou com os pilotos atrás do safety car, depois de o francês Nathanael Berton (Audi) ter batido nas barreiras de proteção da pista e de o húngaro Daniel Nagy (Cupra) não ter conseguido evitar o Audi do piloto gaulês.

Robert Huff, que partiu da quarta posição, cortou a meta com 0,388 segundos de vantagem sobre o húngaro Atila Tassi (Honda), companheiro de equipa de Tiago Monteiro, e 0,547 sobre o espanhol Mikel Azcona (Hyundai), que foi terceiro.

O britânico entrou para a história da competição por ter vencido a 100.ª corrida do campeonato.

Com estes resultados, Mikel Azcona mantém a liderança do campeonato, com 153 pontos, contra os 137 do uruguaio Santiago Urrutia (Lynk & Co) e os 133 do francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co).

A próxima ronda disputa-se em Itália, de 22 a 24 de julho.