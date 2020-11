"Hoje é dia de Miguel Oliveira fazer as curvas de trivela. Não te esqueças das chaves"

Mensagem de apoio de Ricardo Quaresma para o piloto português antes do Grande Prémio de Portugal.

Miguel Oliveira parte este domingo da pole position no Grande Prémio de Portugal em MotoGP. Nas redes sociais, Ricardo Quaresma, extremo do Vitória, deixou uma mensagem de apoio.

"Hoje vamos voar todos nas asas do falcão Miguel Oliveira. Força Miguel, hoje é dia de fazer as curvas de trivela. Não te esqueças de levar as chaves da moto", escreveu o internacional português nas redes sociais.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) tenta a segunda vitória da temporada no Mundial de MotoGP. Miguel Oliveira parte da primeira posição para esta 14.ª e última corrida da época, depois de no sábado ter conquistado a primeira pole position da carreira e da história do motociclismo português.