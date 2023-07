Henrique Chaves e Miguel Ramos vencem em corrida de GT em Itália

Redação com Lusa

Prova do GT World Challenge Europe, que se disputou em Misano.

Os pilotos portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos (McLaren) venceram este sábado a sua categoria na prova do GT World Challenge Europe, que se disputou em Misano (Itália), quarta prova da temporada.

Os pilotos lusos, que competem na classe Bronze deste campeonato, tinham largado da pole position e acabaram por vencer a categoria, sendo terceiros da geral.

"Finalmente, demos um pontapé no azar que temos tido, e ganhámos, um resultado que esteve sempre ao nosso alcance, dado o ritmo que demonstrámos desde o início da temporada. Foi um dia quase perfeito, com uma boa qualificação e uma corrida que correu de acordo com os planos", comentou Henrique Chaves.

Com esta vitória, a dupla portuguesa lidera a Sprint Cup, o campeonato para corridas mais curtas.

Domingo disputa-se a segunda corrida do fim de semana.