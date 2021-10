Henrique Chaves e Miguel Ramos campeões do GT World Challenge Europe

Venceram este domingo a classe Pro-Am, depois de terem sido segundos classificados em Espanha.

Os portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos (Lamborghini) venceram este domingo a classe Pro-Am do campeonato GT World Challenge Europe, depois de terem sido segundos classificados na corrida disputada em Barcelona, Espanha.

A dupla lusa, que fez equipa com o suíço Adrian Amstutz, precisava apenas de um nono lugar na corrida de hoje para assegurar o título.

A corrida deste domingo foi vencida por Raffaele Marciello, Jules Gounon e Felipe Fraga (Mercedes), ao passo que na classe Pro-Am foi Dominik Baumann, Valentin Pierburg e Martin Konrad (Mercedes) que venceram.

Partindo do quarto lugar, viram o piloto suíço baixar ao 11.º posto. Miguel Ramos ainda recuperou, no seu turno de condução, até ao sexto lugar, para Henrique Chaves culminar a recuperação ao chegar ao segundo posto.

"O Adrian teve muito azar no arranque, dado que parecia que todos os incidentes que aconteceram eram à sua frente e isso obrigou-o a passar pela escapatória. Pensámos que já seria muito difícil ir ao pódio, dado que ele ficou preso atrás de um carro que tinha muita velocidade de ponta. Mas, depois, o Miguel pôde atacar e ganhou diversas posições, num "stint" muito bom. Eu pude também andar no máximo e, com algumas boas ultrapassagens, consegui ascender ao segundo lugar, que é um resultado excecional", disse Henrique Chaves, no final, em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa.

Após 15 corridas, a dupla lusa subiu ao pódio em 11, assegurando também o título da Sprint Cup (este campeonato é composto por duas Taças, a Sprint, de corridas curtas, e a Endurance, para corridas mais longas) e o segundo lugar na Endurance Cup.

"Foi uma época difícil, dado que era um novo campeonato para nós e com um nível elevadíssimo, mas conseguimos mostrar competitividade desde a primeira prova e fomos muito consistentes. É o terceiro título nos dois anos em que faço equipa com o Miguel, o que diz bem do nosso potencial e só tenho de lhe agradecer por seu meu companheiro", frisou Henrique Chaves.

Henrique Chaves e Miguel Ramos, que pilotaram um Lamborghini Huracán GT3 Evo da Barwell Motorsport, juntam-se assim a Pedro Lamy e a Filipe Albuquerque como os únicos pilotos portugueses a conquistarem dois títulos internacionais no mesmo ano.