Hamilton volta ao incidente com Verstappen: "Revendo tudo, tenho um ponto de vista diferente"

Disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na 48ª volta do Grande Prémio do Brasil continua a dar que falar

Lewis Hamilton voltou a abordar o incidente com Max Verstappen na 48ª volta do Grande Prémio do Brasil, disputado no domingo. E se no final da corrida, que venceu destacado, o inglês da Mercedes preferiu falar de um "incidente de corrida", desta feita, já no Catar - palco da próxima corrida do Mundial de F1 -, foi, ainda assim, mais crítico.

"O que eu disse no Brasil, é a mentalidade que preciso ter. Ali precisava de seguir em frente e também seria difícil julgar algo que não pude ver de todos os ângulos. Revendo tudo, tenho um ponto de vista diferente agora", disse esta quinta-feira.

"Mas, agora, estou a canalizar a minha energia no acerto do carro, isso não é algo no qual eu queira esmiuçar mais. Sei que a equipa está com isso agora, deixo isso com eles", acrescentou.