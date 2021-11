Hamilton vence no Catar mas Verstappen mantém liderança do Mundial

Fernando Alonso consegue um brilhante regresso aos pódios sete anos depois da última vez

Numa corrida recheada de emoção, Lewis Hamilton controlou desde a primeira volta, terminando, sem grandes surpresas, no primeiro lugar do Grande Prémio do Catar.

Max Verstappen, que na qualificação havia conseguido a segunda posição na grelha de partida, foi obrigado a sair do 7.º lugar, devido a uma penalização por não ter respeitado uma dupla bandeira amarela. Mesmo assim, não foi preciso muito tempo para que o piloto da Red Bull se cola-se na traseira do Mercedes do britânico.

Fernando Alonso, que saiu do terceiro lugar, manteve a posição de pódio. Há 7 anos que o antigo campeão do Mundo não acabava uma corrida nos três primeiros lugares.

Valteri Bottas, que partiu da sexta posição, fez um mau arranque, acabando por cair para a 17.ª posição. No entanto, foi conseguido subir e chegou mesmo ao terceiro lugar. Nessa altura, teve um furo e nunca mais conseguiu recuperar, sendo obrigado a desistir.

O filandês não conseguiu, neste fim de semana, dar pontos à Mercedes.

Nas contas para o Mundial, Max Verstappen mantém a liderança, agora com 8 pontos de vantagem para Hamilton.

A Fómula 1 regressa daqui a 15 dias no Grande Prémio da Arábia Saudita, a penúltima prova do Mundial. No dia 12 de dezembro realiza-se a última prova, desta feita em Abu Dhabi.