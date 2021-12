Hamilton pode ser penalizado pela FIA: "Não há como perdoar. Regras são regras"

Declarações de Mohammed Ben Sulayem, novo presidente da FIA

Lewis Hamilton não marcou presença na Gala da FIA, que decorreu em Paris na quinta-feira à noite, e incorre numa penalização. Recorde-se que o regulamento da Federação Internacional de Automobilismo dita a obrigatoriedade de primeiro, segundo e terceiro classificados do campeonato, designadamente de Fórmula 1, a participar de cerimónia.

A ausência configura uma transgressão ao regulamento desportivo, sendo essa uma questões que o novo presidente eleito da FIA, Mohammed Ben Sulayem, terá de analisar.

"Como ex-piloto, entendo que ele esteja muito emocionado e desapontado. Vou ter que olhar para a situação, não podemos simplesmente ignorar as regras se houver uma violação. Regras são regras. Mas também é importante que o campeão continue a sentir-se bem na Fórmula 1", afirmou Ben Sulayem esta sexta-feira.

A sanção para esse tipo de falta não é clara, mas seja como for Ben Sulayem garantiu que "deixar passar" a infração do piloto britânico está fora de questão. "Se houver qualquer violação, não há como perdoar. Regras são regras", concluiu.

"Não quero tirar conclusões sem ter consultado a minha equipa. Sou presidente há apenas algumas horas. Precisamos analisar as coisas e ver como podemos melhorar, porque a comunicação é muito importante. Falei com Toto Wolff esta semana, o tempo também é um fator", disse sobre a polémica instalada com as últimas voltas do Grande Prémio de Abu Dhabi, que terminou com a consagração de Max Verstappen (Red Bull) como campeão do mundo de Fórmula 1.