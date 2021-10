Hamilton perde pole position no GP da Turquia devido a penalização

Colega de equipa ficou com o lugar cimeiro pelo facto de a escuderia alemã ter aplicado o quarto novo motor de combustão interna ao carro do britânico.

Ainda que tenha sido o mais rápido na qualificação para o GP da Turquia, Lewis Hamilton partirá do 11.ª lugar da grelha, em função de uma penalização pré-definida. A pole position será, por isso, do colega Valtteri Bottas, terminado no segundo lugar.

A sanção aplicada ao piloto da Mercedes, que o impede de sair na frente da concorrência, deve-se ao facto de a escuderia alemã ter aplicado o quarto novo motor de combustão interna, dado que foi além do permitido pelas normas da Fórmula 1.

Segundo o regulamento, cada piloto só pode alterar por três vezes a unidade motriz numa época. O britânico apenas não foi recolocado no último lugar da grelha porque foi feita uma mudança parcial - e não total - no elemento da unidade motriz.

Na partida da 16.ª prova do atual Campeonato do Mundo da modalidade, Valtteri Bottas (Mercedes) vai arrancar no primeiro posto, seguido do vice-líder mundial Max Verstappen (Red Bull), que foi terceiro na sessão de qualificação.

Atrás destes dois, estarão, respetivamente, Charles Leclerc (terceiro), Pierre Gasly (quarto), Fernando Alonso (quinto), Sergio Perez (sexto), Lando Norris (sétimo), Lance Stroll (oitavo), Yuki Tsunoda (nono) e Sebastian Vettel (décimo).

O Grande Prémio da Turquia inicia-se às 13 horas do próximo domingo (10 de outubro). Depois deste, restam mais cinco corridas para o fim do Mundial deste ano.