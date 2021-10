Hamilton perde para Verstappen: "Dei o máximo, mas não foi possível"

Verstappen volta a bater Hamilton e aumenta liderança no Mundial de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio das Américas de Fórmula 1, após bater o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) por 1,333 segundos e aumentou a vantagem na liderança do Mundial.

Verstappen gastou 1:34.36,552 horas para cumprir as 56 voltas ao traçado de Austin, nos Estados Unidos, deixando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na segunda posição, a 1,333 segundos, com o mexicano Sérgio Perez (Red Bull) a ser terceiro, já a 42,223 segundos.

Hamilton ainda minimizou as perdas ao somar um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida.

"Dei o máximo, mas não foi possível. Foi uma corrida muito dura. Que público fantástico. Esta é a nossa aceitação pelos EUA. Espero que este desporto continue a crescer e que tenhamos cá mais corridas", disse o britânico.

Com estes resultados, Verstappen, que chegou a esta 17.ª ronda do campeonato com seis pontos de vantagem, dobrou a distância para o seu adversário, enfrentando as cinco derradeiras provas com 12 pontos de vantagem.

A próxima ronda será o GP d México, dentro de duas semanas.