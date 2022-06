Hamilton: "Para mim foi um desastre, o carro está cada vez pior"

Piloto da Mercedes não esconde o desencanto com o carro.

Lewis Hamilton não esconde a frustração com o carro da Mercedes no atual Mundial de Fórmula 1. O heptacampeão mostrou-se desiludido após as sessões de treinos livres do Grande Prémio do Canadá.

"Nada do que fazemos com este carro parece funcionar. Eu e George [Russell] fomos para a pista com configurações muito diferentes neste no P2 só para ver as diferenças de funcionamento. Para mim foi um desastre, o carro está cada vez pior. De cada vez que entro nele fico mais descontente. Estamos a trabalhar arduamente, mas é o que temos. É o carro deste ano e temos de lidar com isso, estamos a esforçarmo-nos ao máximo para termos um carro melhor no próximo ano", afirmou o piloto britânico.



"É uma luta monumental para manter o carro afastado dos muros. Quando pula e quando pousa é muito difícil de agarrar, vai noutras direções. Levantámos o carro, mas, não fez qualquer diferença", apontou ainda Hamilton.

Max Verstappen é o líder do Mundial, com 150 pontos conquistados, mais 21 do que Pérez. Charles Leclerc segue em terceiro, com 116, com Russell em quarto, com 99. Lewis Hamilton, por seu lado, é apenas sexto, com 62 pontos.

No Mundial de Construtores, a Red Bull lidera, com 279 pontos. A Ferrari tem 199 e a Mercedes é terceira, com 161.