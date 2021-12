Hamilton: "Este título seria o mais importante da minha carreira"

Britânico pode, caso consiga ocupar o primeiro lugar de Verstappen no final desta época de F1, superar o lendário Schumacher no número de troféus

A duas corridas do final do Mundial de F1 e numa disputa tensa com Max Verstappen (Redbull), o concorrente direto e piloto da Mercedes admitiu que um triunfo nesta época teria um significado maior do que os sete restantes por permitir novo recorde.

"Seria, de certeza. É algo que nunca ninguém fez", afirmou Lewis Hamilton, atual segundo classificado do Campeonato do Mundo, com 343,5 pontos, menos oito do que Verstappen, em alusão ao facto de ter tantos títulos como Michael Schumacher.

O piloto da Mercedes, envolvido em vários incidentes com o rival da Redbull, líder isolado do Mundial de F1, admitiu que a disputa da competição com o neerlandês afigura-se como a mais competitiva nos últimos largos anos.

"Tem sido a batalha mais dura que este desporto [Fórmula 1] viu em muito, muito tempo, e a mais desafiante. Além disso, estamos numa pandemia [de covid-19], com tudo o que isso acarreta", referiu Hamilton. Pese a pressão sentida, o inglês ressalva que não perde o sono e que se sente mais capaz no interior de um bólide.

"Não é a minha primeira vez. Lembro-me de como foi no primeiro campeonato que ganhei e até o meu segundo ou terceiro, as noites sem dormir... Estou muito mais seguro acerca de mim mesmo e aplico-me como nunca", completou o inglês.

Hamilton entra novamente em ação no Grande Prémio da Arábia Saudita, a 21ª e penúltima prova do Mundial de 2021, que se realiza entre 3 a 5 de dezembro.