Hamilton espera que FIA divulgue investigação ao GP de Abu Dhabi: "Ainda não vi..."

De recordar que a FIA divulgou a existência de uma investigação ao polémico final do Campeonato Mundial de Fórmula 1, cujos resultados serão conhecidos a 18 de março

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, acredita que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) deveria tornar pública a investigação sobre a prova que coroou Max Verstappen (Red Bull) como campeão mundial de Fórmula 1 em 2021, o GP de Abu Dhabi.

"Eu ainda não vi, acho que ainda não foi publicado, mas estou animado para ver os resultados desse relatório. Espero que todos possam vê-lo e talvez ter uma melhor compreensão de tudo", começou por dizer o piloto britânico.

"Em última análise, isso é importante para entendermos onde estamos, para que possamos seguir em frente e de uma forma positiva", concluiu.

De recordar que a FIA divulgou a existência de uma investigação ao polémico final do Campeonato Mundial de Fórmula 1, cujos resultados serão conhecidos a 18 de março

Recorde-se que o holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou o primeiro título da carreira após ultrapassar o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na última volta, após a entrada em cena do "safety car".

O novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, lançou um processo de consulta a todas as equipas de Fórmula 1 "sobre vários assuntos, incluindo este", lê-se.

O resultado desta "análise detalhada" será dado a conhecer à Comissão de Fórmula 1 em fevereiro e as decisões finais serão anunciadas no Conselho Mundial, que se realiza no Bahrain, a 18 de março.

Leia também Cristiano Ronaldo Jornal inglês diz que Manchester United não forçará permanência de Ronaldo Caso Ronaldo queira sair no final da temporada - falhar a Liga dos Campeões poderá motivar essa vontade -, o Manchester United não se vai opor, diz o The Mirror.

Entretanto, na sequência de toda a polémica, Michael Masi deixou de ser o diretor de corridas da Fórmula 1.