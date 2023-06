Hamilton e Verstappen separados por 17 milhões: eis os salários na F1

Lista dos salários dos pilotos de F1 é liderada pelo campeoníssimo inglês, que aufere mais 17M€ do que Verstappen.

O Mundial de Fórmula 1 vem sendo dominado por Max Verstappen, mas o bicampeão mundial não é o piloto com o maior ordenado do Grande Circo. Para já.

O contrato com a Red Bull Racing vai ser melhorado no próximo ano e, segundo o Business Book GP, é Lewis Hamilton quem lidera, graças a 45 milhões de euros, à frente do neerlandês (28) e do inglês Lando Norris (26), aumentado esta época pela McLaren.

Fernando Alonso beneficia da estreia na Aston Martin e recebe 24M€, enquanto Charles Leclerc (Ferrari) fecha o top-5 com 20M€. Hamilton e Verstappen ainda têm direito a prémios por objetivos - 25 e 12 M€, respetivamente -, bónus extensivos ao Red Bull Sergio Pérez, que pode juntar três milhões aos dez do ordenado. Os pilotos da Alpine, Pierre Gasly e Esteban Ocon, são os restantes com "luxos" das escuderias.