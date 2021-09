Hamilton e o incidente com Verstappen: "Tenho uma grande dor de cabeça, mas estou bem"

Piloto britânico quase foi abalroado pelo pneu do bólide do adversário neerlandês durante a 26.ª volta do GP italiano de F1

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes que abandonou o GP italiano de F1 por colisão com Max Verstappen - o pneu do carro do neerlandês rasou-lhe a cabeça -, assegurou estar fisicamente estável e admitiu sentir-se bafejado pela sorte por sair ileso.

"Em dias como o de hoje, lembro-me da sorte que tenho. Demora um milissegundo a passar de corridas a uma situação muito assustadora. Hoje alguém deve ter estado a olhar por mim. O meu pescoço está um pouco dorido à medida que a adrenalina se desgasta. Foi uma pequena pancada na cabeça, por isso naturalmente tenho uma grande dor de cabeça, mas estou bem", escreveu o britânico, na rede Instagram.

À semelhança do diretor-chefe da Mercedes, Toto Wolff, também Hamilton vincou que "o halo impediu que o acidente fosse muito pior", expressando um profundo agradecimento à organização pela segurança aplicada nos monovolumes.

"Estou incrivelmente grato a todos aqueles que trabalham para tornar os nossos carros e corridas mais seguras", completou o piloto britânico, que por momentos esteve com o carro do rival incrivelmente sobreposto ao próprio.

O incidente aparatoso, que forçou o abandono de Hamilton e Verstappen - este foi penalizado - do GP italiano de Fórmula 1, ocorreu na 26.ª volta da prova, assim que o neerlandês tentou ultrapassar o britânico quando este reentrava em pista vindo das boxes.