Hamilton e o desempenho da Mercedes na qualificação: "É como um sonho"

George Russell vai partir em segundo e Lewis Hamilton em terceiro, no Grande Prémio da Austrália. Só o bicampeão Max Verstappen fez melhor

Lewis Hamilton ficou satisfeito com o rendimento da Mercedes na qualificação para o Grande Prémio da Austrália. O britânico vai partir em terceiro, logo atrás do companheiro Russell, o que deixa o antigo multi campeão do Mundo feliz.

"Estou tão feliz com este resultado! Isto foi totalmente inesperado. Estou muito orgulhoso de toda a equipa. É como um sonho para nós. Estar tão perto da Red Bull é incrível. Objetivo para amanhã? Acabar em primeiro", explicou, logo após a qualificação.

Max Verstappen, bicampeão do Mundo, vai partir na pole position para o segundo Grande Prémio da temporada. O neerlandês terminou à frente na Q3, sessão que o próprio Lewis Hamilton chegou a liderar.