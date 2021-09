A primeira reação de Lewis Hamilton ao acidente com Max Verstappen: "Ele sabia..."

O Grande Prémio de Itália ficou marcado pelo acidente entre os dois melhores classificados do Mundial de Fórmula 1 e que ditou o abandono de ambos

O Grande Prémio de Itália ficou marcado pelo acidente entre o holandês Max Verstappen (Red Bull) e o inglês Lewis Hamilton (Mercedes) na 26.ª volta, que terminou com o carro de Verstappen parcialmente sobreposto ao Mercedes, à saída da primeira chicane.

O holandês, que vinha a tentar ultrapassar Hamilton, que reentrava em pista vindo das boxes, ficou a queixar-se de ter sido "apertado" pelo campeão mundial, que referiu não saber como aconteceu o incidente.

Já, Lewis Hamilton teve uma visão ligeiramente diferente do acidente ""Ele não queria ceder... E sabia o que ia acontecer. Ele sabia que estava a passar por cima do lancil, mas mesmo assim fê-lo. Vamos falar com os comissários sobre isto e depois veremos", disse à estação de televisão Sky Sports.