Hamilton e as diferenças com Alonso: "Ele ainda não organizou a sua vida depois disto"

Em entrevista, o sete vezes campeão mundial admitiu que admira a "tenacidade" do rival espanhol.

Lewis Hamilton (Mercedes) concedeu esta sexta-feira uma entrevista à revista alemã "Auto motor und sport", na qual falou sobre Fernando Alonso, explicando as diferenças que considera existir entre os dois.

"Temos personalidades diferentes e valores distintos. Eu admiro Fernando pela sua tenacidade, porque custa muito voltar [à Fórmula 1]. Mas ele ainda não organizou a sua vida depois disto. Eu, sim. Eu poderia deixar de competir hoje e teria várias coisas para manter-me ocupado. Fico porque adoro trabalhar nesta equipa. Vão ter de aguentar comigo um pouco mais", garantiu o piloto britânico, sete vezes campeão mundial.

Hamilton falou também sobre a decisão de Sebastian Vettel de retirar-se da Fórmula 1 no final desta época, explicando que não considera para já um cenário de aposentadoria semelhante porque a sua situação familiar não é a mesma do piloto alemão, quatro vezes campeão do Mundo.

"Não baseio as minhas decisões no que os outros estão a fazer. Eu admiro a decisão de Sebastian, mas ele está numa situação diferente da minha. Eu não tenho uma família, por isso estou 100 por cento focado. Eu posso imaginar que seja mais difícil com uma família, porque tens de sacrificar muitas coisas que te são importantes. Eu não tenho de fazer esses sacrifícios", lembrou.

Questionado sobre irá continuar a competir quando ultrapassar os 40 anos de idade (tem 37), Hamilton não deixou garantias, mas deu sinais de querer continuar o mais tempo possível na "família" da Mercedes.

"Competir após os 40 anos? Talvez. A Mercedes e eu vamos estender o nosso contrato, vamos sentar-nos à mesa durante os próximos dois meses. Eu já estou com a Mercedes desde que tenho 13 anos de idade. Esta é a minha família", rematou Hamilton.