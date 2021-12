Hamilton dá os parabéns a Verstappen e diz: "Demos tudo e nunca desistimos"

A reação do piloto britânico após perder o título mundial de Fórmula 1.

Lewis Hamilton perdeu este domingo o título mundial de Fórmula 1, ao ser ultrapassado por Max Verstappen na última volta da corrida de Abu Dhabi. "Toda a equipa trabalhou muito duro numa temporada muito difícil. Estou muito agradecido e orgulhoso por fazer esta viagem com eles. Demos tudo e nunca desistimos nesta parte final da temporada", afirmou o piloto britânico. "Parabéns ao Max e à sua equipa", disse ainda Hamilton, deixando depois uma mensagem.

"Ainda vivemos numa pandemia e só desejo que toda a gente esteja segura e tenha um bom Natal com as suas famílias. Veremos como será o próximo ano", vincou.

Verstappen, que perdeu a liderança da corrida logo no arranque, recuperou o primeiro lugar na última volta depois da intervenção do safety car, devido ao despiste do canadiano Nicholas Latiffi (Williams).

Max Verstappen é, assim, campeão pela primeira vez, o 34.º diferente da história da Fórmula 1, com oito pontos de vantagem sobre Hamilton, enquanto a Mercedes venceu o Mundial de Construtores pela oitava vez consecutiva.