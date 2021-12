Hamilton antevê a grande decisão: "Acredito que todos correm para ganhar da forma correta"

A rivalidade entre Hamilton e Verstappen está ao rubro. OS dois pilotos partem para a última corrida da temporada com os mesmos 369,5 pontos.

Lewis Hamilton e Max Verstappen chegam ao último Grande Prémio da temporada de Fórmula 1 empatados - o piloto da Red Bull lidera a classificação por ter mais vitórias - e nos últimos dias muito se tem falado sobre como poderá ser a corrida em Abu Dhabi. Há até quem acredite que o neerlandês possa, propositadamente, provocar um acidente, de forma a prejudicar o rival da Mercedes.

Nesta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão à grande corrida do ano, esse 'tema' foi discutido e Hamilton foi questionado sobre essa possibilidade, mas não pareceu acreditar nesse destino. "Não perco energia nesse tipo de coisas. No final do dia, acredito que todos aqui correm para ganhar. Gostaria de acreditar que todos o querem fazer da forma correta para não deixar que isso me entre na mente", atirou.

"Estou aqui para fazer o melhor trabalho possível com esta incrível equipa e nunca pensámos que iríamos estar em igualdade pontual para a última corrida. Tivemos uma incrível recuperação coletiva e temos estado numa ótima posição nestas últimas corridas, por isso vamos a todo o gás com esse mesmo foco, e não desperdiçamos energia em coisas que estão fora do nosso controlo", acrescentou o britânico.