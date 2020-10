Hamilton admite que não vai continuar na Fórmula 1 por muitos mais anos

O atual campeão do mundo de Fórmula 1 fará 36 anos em janeiro e diz que não continuará a correr por muito mais tempo. Ainda assim, assegura que planeia competir no campeonato do próximo ano.

Lewis Hamilton admitiu que não vai continuar a correr por muitos mais anos. O piloto da Mercedes, que hoje parte da pole position no Grande Prémio de Portugal, não consegue, no entanto, avançar uma data para terminar a carreira e diz que tudo terá de ser feito com bastante critério.

"Eu continuo a querer correr, mas não sei por quanto mais tempo isso vai acontecer. Definitivamente, não será um período muito longo até eu parar. Portanto, tenho de trabalhar naquilo que o futuro me reserva", disse o britânico que fará 36 anos em janeiro.

"O futuro será radiante, nao importa o que eu decida fazer. Mas tem de ser uma decisão alinhada com os meus valores, com o que a equipa planeia, tudo no tempo certo. Tudo o que posso dizer é que planeio estar cá na Fórmula 1 no próximo ano", explicou Hamilton à Sky Sports, que considera não estar no "pico de forma", mas num "bom momento".