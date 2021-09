Hamilton acusado de "dramatizar" acidente de Monza: "No dia seguinte voou para Nova Iorque"

O acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, em Monza, continua na ordem do dia

Passaram quase duas semanas desde o momento em que o Red Bull de Max Verstappen acabou em cima do Mercedes de Lewis Hamilton, no decorrer do Grande Prémio de Itália, mas o acidente entre os dois pilotos que lutam pelo título continua a fazer correr muita tinta. E a gerar muitas opiniões.

O ex-piloto Ralf Schumacher entende que o atual campeão do Mundo dramatizou ao dar conta de que na sequência do acidente ficara com dores no pescoço. "Penso que o Lewis Hamilton foi demasiado dramático, considerando que voou para Nova Iorque no dia seguinte para assistir a um evento [MetGala]".

A colisão entre Hamilton e Verstappen em Monza foi segunda a envolver a dupla este ano. Recorde-se que o mesmo sucedera no Grande Prémio de Inglaterra, em Silvertone.