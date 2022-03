Haas está a analisar "vários candidatos" para substituir Mazepin

Entre 10 e 12 de março, as equipas de Fórmula 1 vão fazer testes no Barém. Fittipaldi vai estar com a Haas, junto a Mick Schumacher.

A Haas despediu o piloto russo Mikita Mazepin no sábado e ainda não anunciou subtituto. Por enquanto, será o piloto de testes, Pietro Fittipaldi, a estar com a equipa no Barém - ao lado de Mick Schumacher -, mas não deverá ser o brasileiro a disputar a primeira do Mundial de Fórmula 1 de 2022, duas semanas depois.

O dono da equipa norte-americana, Gene Haas, confirmou que estão a ser analisados "vários candidatos".

"O Pietro vai estar nos testes, é essa a função dele. Estamos a analisar vários candidatos, veremos quem está disponível e com o que temos de lidar, mas teremos alguém até quarta-feira", admitiu, em declarações à Associated Press.

As equipas vão fazer testes entre 10 e 12 de março e o primeiro grande prémio, também no Barém, disputa-se entre 18 e 20 do mesmo mês.

A Haas também terminou contrato com a Uralkai, empresa estatal russa cujo um dos proprietários é o pai de Mazepin, mas garante estar bem financeiramente. "Estamos bem. Gostaríamos de mais dinheiro, é claro, mas estamos bem. A Haas foi sempre o principal patrocinador, não sei porque é que as pessoas dizem que se tornou uma equipa russa. A Haas Automation esteve sempre no carro", atirou Gene.