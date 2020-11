"Há três, quatro anos, ninguém queria ter Alonso na equipa"

Jenson Button, que foi colega de equipa de Fernando Alonso, fala do regresso do espanhol à Fórmula 1

Jension Button, arredado da Fórmula 1 desde 2017, foi colega de equipa de Fernando Alonso, acabando depois por se cruzar com o piloto espanhol no Mundial de resistência, e agora que o asturiano se prepara para voltar ao Grande Circo, o britânico considera que tdos poderão ver um piloto diferente.

"Não sei se ele voltará com mais destreza como piloto ou na forma como trabalha com a equipa, mas acho que vai ser muito diferente. Vai ser interessante assistir, porque há três, quatro anos, ninguém o queria ter na equipa. Mas agora acredito que ele será muito mais um homem de equipa e que entende o que é necessário para ter sucesso ", afirmou Button.

"Eu precisava sair. No final de 2014 disse aos meus colegas: 'Vou me retirar, já estou farto'. E eles disseram: 'Não, não, não, é só fazer mais um ano'. Bom, no final de 2015 Tive um bom ano, mas pensei: 'Não, eu quero ir'. E eles disseram: 'Não, só mais um ano'. Em 2016, no meio do ano, a chama se apagou e foi quando eu soube que era o momento certo. Devia ter voltado e feito um ou dois anos? Talvez, mas me diverti muito a competir no Japão. Foi muito mais descontraído e divertido", acrescentou, a propósito da sua saída da Fórmula 1.