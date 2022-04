Gustavo Júnior estreia-se no TCR Europe: "Sem qualquer tipo de pressão"

O piloto de Paços de Ferreira conquistou dois pódios no arranque do TCR Espanha

Aos 17 anos, o piloto português o piloto de Paços de Ferreira, que no fim de semana anterior conquistou dois pódios (3º lugar) no arranque do TCR Espanhaprepara-se para o maior desafio da sua jovem carreira: a estreia no TCR Europe.

"Sinto-me tranquilo e sem qualquer tipo de pressão, embora consciente de que irei estar entre os "tubarões", mas também vou fazê-lo integrado na melhor equipa [Volcano Motorsport], a campeã da Europa, e isso deixa-me confiante. O TCR Europe está a um nível superior, mas no TCR Espanha também se anda muito rápido, até porque competem nele pilotos que andam na frente no TCR Europe, o que não deixa de ser um bom indicativo", referiu, citado pela assessoria.

A estreia de Gustavo Júnior terá lugar este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, ao volante de um CUPRA León Competición.

Para o piloto de Paços de Ferreira, que no fim de semana anterior conquistou dois pódios (3º lugar) no arranque do TCR Espanha, em Jarama, desta vez o grau de exigência é ainda maior na pista algarvia.

"Já estou adaptado ao CUPRA, no qual me sinto como em casa... Nos primeiros treinos em Portimão, e como já conheço o traçado, procurarei explorar logo o potencial do carro. Começarei com alguma calma, mas sabendo que tenho é que andar para a frente".

E quando questionado sobre o que, eventualmente, mais o preocupa na abordagem a esta estreia no TCR Europe, o jovem piloto encolhe os ombros e "acelera":

"Sinceramente, nada! Estou tranquilo, só quero fazer o melhor que sei e vou dar o meu melhor para isso. Claro que ambiciono um bom resultado em Portimão e o meu objetivo será terminar as duas corridas o mais à frente possível. Quanto ao resto, logo se verá...", disse ainda.

