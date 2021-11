Gustavo Júnior estreia novo volante em prova do TCR de Espanha

Última jornada da competição terá três corridas de 25 minutos, distribuída por dois dias. Luso vai integrar um pelotão encabeçado pelo campeão europeu Mikel Azcona

Aos 17 anos, e após ser uma revelação, este ano, pelo desempenho na KIA Cup, Gustavo Júnior vai estrear-se, no próximo fim de semana, ao volante do Hyundai Elantra, em jornada de encerramento do TCR Ibérico Sprint Series, em Barcelona.

O sentimento, expressou o jovem piloto, é de felicidade e, simultaneamente, de nervosismo, ainda que fugaz, pelo novo passo na curta, mas promissora, carreira no desporto automóvel.

"Quando soube que iria correr em Barcelona com o Hyundai Elantra, fiquei inicialmente muito contente, mas depois nervoso... só que logo a seguir esse nervosismo desapareceu! Vai ser desafiante, não sinto qualquer pressão", afirmou Gustavo Júnior, citado numa nota emitida pela assessoria de Imprensa.

O intuito do piloto é, sobretudo, encarar este novo desafio como um oportunidade de evolução aprendizagem "constante desde o primeiro minuto", tida como importante" por estar ao lado de "grandes pilotos" como Mikel Azcona e Isidro Callejas. Procurarei estar atento aos detalhes, para evoluir o máximo possível", referiu.

A jornada de encerramento do TCR Ibérico Sprint Series, em Barcelona, terá três corridas de 25 minutos (uma no sábado e duas no domingo seguintes). Gustavo Júnior vai integrar um pelotão encabeçado pelo campeão europeu Mikel Azcona.