Gus Greensmith vai ser a estrela no Rali Vieira do Minho

Britânico que deixou o WRC vai estrear o Fabia RS Rally2 no nosso país, havendo sete Skoda nos 63 inscritos. A partida é sexta-feira

Vieira do Minho vai abrir esta sexta-feira a época de ralis em Portugal e a prova do Motor Clube de Guimarães, pontuando para o Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, o Campeonato de Portugal de Ralis Junior, o Promo de Ralis, o Promo Norte, o Start Norte e o Desafio Kumho, terá uma grande e inesperada estrela: Gus Greensmith, piloto que na temporada passada defendeu as cores da M-Sport no WRC é o cabeça de cartaz numa lista de inscritos repleta de nomes importantes, bem como de jovens talentosos.

Greensmith é este ano um dos pilotos da Skoda e vai correr a prova portuguesa para se habituar ao carro antes do Rali do México, o da sua estreia no mundial.

Além do britânico, que terá o número 48, vai alinhar Miguel Correia (49), um dos pilotos que lutam pelo título português, havendo um total de sete Skoda da categoria R5 em ação, mais um Hyundai i20 N Rally2, do britânico Philippe Allen.

A prova minhota tem um novo formato, com uma especial a estrear, à qual se somam as já tradicionais passagens pelos troços da Serra da Cabreira e a superespecial. "Estamos muito felizes por voltar a ser a prova inaugural dos ralis em Portugal. Estamos certos que não faltará emoção numa prova renovada e reforçada", disse Emanuel Moreira, diretor de prova que arranca sexta-feira, mas terá seis especiais no sábado.

PROGRAMA DO RALI VIEIRA DO MINHO

Sexta-feira

20h00 - PEC 1 - Super Especial Vieira do Minho (1,93km)

Sábado

09h31 - PEC 2 - Nascente do Ave (13,68km)

10h13 - PEC 3 - Campo de Tiro (10,59km)

10h48 - PEC 4 - Senhora da Fé (10,88km)

13h21 - PEC 5 - Nascente do Ave (13,68km)

13h51 - PEC 6 - Campo de Tiro (10,59km)

15h08 - PEC 7 - Senhora da Fé (10,88km)

18h40 - Pódio Final - CM Vieira do Minho