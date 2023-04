Guilherme Oliveira fez boa figura na estreia absoluta no WEC em Portimão

Jovem de Vila Nova de Gaia e o compatriota Miguel Ramos chegaram a sonhar com o pódio e, LMGTE-Am, nas 6 Horas de Portimão, do Campeonato do Mundo de resistência

Com apenas 18 anos e na prova de estreia no Campeonato do Mundo de resistência, Guilherme Oliveira (Project 1-AO) chegou a sonhar com a subida ao pódio, mas terminou as 6 Horas de Portimão em sexto, na categoria LMGTE-Am, num Porsche 911 RSR-19 repartido com Miguel Ramos e o italiano Matteo Cairoli.

A equipa chegou a sonhar com um pódio, mas, na fase final da corrida, o colega de equipa, Matteo Cairoli, foi penalizado com dois "drive-trough" por não cumprir os limites da pista.

"Foi pena, mas ainda assim estou feliz com o resultado e, mais ainda, com a oportunidade que tive de estrear-me no WEC. Foi mais um sonho que concretizei", disse o jovem de Vila Nova de Gaia, que só 72 horas antes dos primeiros treinos soube que ia participar.

"Duas horas na pista em que dei tudo o que tinha, mas sem cometer qualquer erro. Por isso, fiquei bastante contente com o meu desempenho. Para mim, o mais importante era demonstrar o meu valor e isso acho que consegui. Agora, é esperar que se abram algumas portas", desejou.