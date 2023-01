Guilherme Oliveira cumpre aos 18 anos sonho de disputar as 24 Horas de Daytona

O jovem gaiense vai integrar a equipa alemã MRS GT-Racing, repartindo o volante do Ligier JS P320 com o mexicano Sebastián Álvarez, o singapurense Danial Frost e o norte-americano Alex Vogel

O piloto português Guilherme Oliveira, que no sábado completou 18 anos, vai "concretizar o sonho" de participar nas 24 Horas de Daytona, entre 26 e 29 de janeiro, nos Estados Unidos, anunciou esta terça-feira a sua assessoria.

"É, ao mesmo tempo, o concretizar de um sonho e uma grande oportunidade. Daytona é um dos mais emblemáticos locais do desporto automóvel mundial, um nome que me desperta um certo fascínio desde criança, além de treinar bastante este circuito nos simuladores", assume o português mais novo de sempre a competir nesta prova.

O jovem gaiense, que em 2022 surpreendeu ao sagrar-se vice-campeão da Europa de LMP3, em automobilismo de resistência, vai integrar a equipa alemã MRS GT-Racing, repartindo o volante do Ligier JS P320 com o mexicano Sebastián Álvarez, o singapurense Danial Frost e o norte-americano Alex Vogel.

"O IMSA é um campeonato importantíssimo, cheio de equipas de topo, sempre à procura de pilotos rápidos e competitivos, de várias partes do mundo. Fiquei muito contente com a oportunidade de correr com a MRS GT-Racing, uma equipa com uma estrutura forte e a aprender a trabalhar com o LMP3. Espero integrar-me bem, fazer um bom trabalho e ajudar a conseguir um bom resultado", disse.

Guilherme Oliveira reconhece que o LMP3 "não é um carro pensado para provas de 24 horas", pelo que está preparado para ter de fazer "uma boa gestão da corrida, que é muito dura".

João Barbosa, por três vezes, e Filipe Albuquerque, em duas ocasiões, são os únicos portugueses a terem vencido no emblemático circuito oval na Florida.

"O João Barbosa é um dos pilotos portugueses que me habituei a seguir desde pequeno. É mesmo um exemplo a todos os níveis para mim. Qualquer jovem piloto gostava de construir uma carreira como profissional, como ele fez a partir dos Estados Unidos ao longo de décadas, daí esta ser uma oportunidade que quero muito agarrar", acrescentou Guilherme Oliveira.

O português viaja em 17 de janeiro para preparar a sessão de qualificação que decorre em 21 e 22 e que vai definir a grelha de partida para a competição que decorre entre 26 e 29.

Guilherme Oliveira conquistou 15 títulos nacionais e ibéricos no karting até se mudar para os protótipos e corridas de resistência, sendo vice-campeão da Europa da categoria LMP3 logo na sua segunda época nos automóveis.

Nos seus êxitos destaque para os triunfos nas 4 Horas de Monza (Itália), 4 Horas de Barcelona (Espanha) e 4 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica).