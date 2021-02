GT3 Cup é a nova prova de velocidade em Portugal

Calendário tem cinco provas, quatro em solo nacional e uma em Espanha.

GT3 Cup é o nome de um novo troféu monomarca que será, esta época, o grande destaque no panorama das corridas de velocidade em Portugal, ao colocar em pista, sob condições tão inéditas quanto inovadoras para pilotos e equipas, os espetaculares Porsche 997, de 450 cv de potência.

O calendário tem cinco provas, uma das quais no circuito espanhol de Jarama, num "tour" que inclui todas as pistas nacionais, com a organização a cargo da P21Motorsport de José Monroy, numa parceria estabelecida com o promotor da Porsche GT3 Cup argentina.

A primeira prova da GT3 Cup foi agendada para o próximo mês de abril, no Circuito Vasco Sameiro, em Braga. A entrega dos carros aos pilotos inclui um dia de testes (Estoril ou Portimão), com calendarização ainda a definir.

O formato deste troféu monomarca em cada uma das cinco jornadas inclui duas sessões de treinos livres (20 minutos cada), duas qualificações (15 minutos) e duas corridas de 25 minutos.

"A ideia de avançar com este troféu surgiu no final do ano passado, no decorrer de uma reunião com o promotor da Porsche GT3 Cup argentina. Quanto a mim, surge em boa altura, pois atualmente não há muitas opções aliciantes ao nível das provas de velocidade em Portugal e esta GT3 Cup significa uma excelente oportunidade para competir ao volante de um Porsche 997 com custos bastante acessíveis e controlados, atendendo ao carro que é", defende José Monroy.

Calendário da GT3 Cup

Abril - Circuito de Braga

Maio - Circuito do Estoril

Junho - Circuito de Jarama (Espanha)

Julho - Circuito de Portimão

Setembro - Circuito do Estoril